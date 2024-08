Tra le squadre NBA in cerca di rivalsa dopo l’ultima stagione ci sono i Los Angeles Lakers e, per dare una scossa, hanno assunto come allenatore JJ Redick, alla sua prima esperienza da head coach: alcuni tifosi e addetti ai lavori hanno storto il naso, ma per Jeanie Buss è lui l’uomo giusto per riportare i giallo-viola ai vertici della National Basketball Association.

Jeanie Buss su JJ Redick: “Ha la giusta mentalità, gli servirà tempo”

Ospite della punta del programma radiofonico radio AM 570, la proprietaria dei Los Angeles Lakers Jeanie Buss ha parlato in merito alla scelta di affidare la guida tecnica della squadra a JJ Redick, alla prima esperienza da allenatore. Una decisione che fa sorgere molti dubbi sia ai tifosi che agli esperti del settore, ma non alla Buss: per lei, infatti, l’esperienza si farà con il tempo e ciò che l’ha colpita di Redick sono la sua mentalità e come vive il basket. Queste le sue parole a riguardo:

“Volevamo pensare in maniera diversa, fuori dagli schemi. JJ ha davvero una visione importante sui Lakers e sul basket: non mi sento a mio agio a parlare di basket, ma cercavamo un candidato che portasse qualcosa di diverso e che, soprattutto, puntasse realmente sulla crescita dei giovani giocatori. JJ è la persona giusta per noi. Ancora una volta, voglio che sia il suo lavoro a parlare: non voglio fare illazioni e dire che sarà un fuoricampo, dobbiamo dargli il tempo di fare ciò che vuole applicare. Sono davvero impressionata dal suo staff. In questo momento non è obbligatorio per i giocatori venire ad allenarsi, ma i giocatori vengono e si allenano. Lo staff tecnico, con Nate McMillan e Scotty Brooks, è ricco di esperienza e gli permetterà di adattarsi al ruolo di capo allenatore, con 12 anni di carriera NBA, ha sicuramente molta esperienza. Sa cos’è questo campionato e credo che sarà un grande leader“

