Mercato NBA, Matt Ryan tagliato dai New Orleans Pelicans

Legato ai Pelicans da un contratto two-way all’inizio della sua esperienza NBA a New Orleans, Matt Ryan aveva avuto modo di mettersi in luce nel corso della stagione. In particolare, Willy Green e il suo staff avevano trovato in lui uno specialista su cui fare discreto affidamento per aumentare la pericolosità della squadra oltre l’arco dei tre punti. Il taglio deciso dalla squadra della Louisiana in queste ore, anticipato da Shams Charania di The Athletic, libera un posto a roster per Javonte Green (firmatario di un annuale da 2.4 milioni di dollari in settimana). Scoperto invece il 15° e ultimo slot disponibile: la franchigia mantiene così flessibilità.

