NBA, Jeff Bezos pensa all’acquisto dei Boston Celtics: lo scenario

Chi comprerà i Boston Celtics? La questione è sorta da quando il consorzio Boston Basketball Partners ha annunciato di voler vendere la franchigia, pochi giorni dalla conquista del loro 18esimo titolo NBA, contro i Mavericks. Valutati quasi cinque miliardi di dollari (4.7 esattamente ) secondo l’ultimo calcolo di Forbes dell’ottobre 2023, i Celtics batteranno senza dubbio il record dei Suns, ceduti per quattro miliardi nel febbraio 2023.

Occorre quindi avere un bel libretto degli assegni per permettersi di rilevare la franchigia detentrice del titolo. E da qualche settimana spunta fuori un nome, quello di Jeff Bezos, il presidente di Amazon. Per quale motivo? Perché all’inizio dell’estate, si vociferava che lo stesso Bezos fosse pronto a vendere cinque miliardi di dollari di azioni di Amazon. Guarda caso, lo stesso ammontare necessario per acquistare Boston, al punto che anche Kevin Garnett ha reagito a questo rumor su Instagram, con un “what if?”

Jeff Bezos compra i Boston Celtics? Il patrimonio del founder di Amazon

Con un patrimonio personale di circa 196 miliardi di dollari, Jeff Bezos, che è stato l’uomo più ricco del mondo tra il 2018 e il 2021, non avrebbe ovviamente problemi ad acquistare i Celtics. Anche il giornalista Bill Simmons rinforza peraltro la questione:

“Negli ultimi giorni si è sparsa la voce, che ritengo legittima, su Jeff Bezos che potrebbe acquistare i Celtics, e penso che sia possibile. Penso che sarà uno dei candidati all’acquisto. Ciò che mi fa pensare che sia possibile è come vede i Celtics. Cosa vuole? Probabilmente, essere il proprietario di una delle più grandi franchigie dello sport americano è qualcosa che potrebbe interessargli”

Resta una questione da risolvere, se ciò dovesse accadere: quella ovvia di un conflitto di interessi – o comunque di una situazione complicata da gestire – derivante dal fatto che Amazon ha appena acquisito una parte dei diritti TV della NBA per la prossima decade.

