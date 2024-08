Uno dei protagonisti della Francia medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato Guerschon Yabusele: le prestazioni al torneo olimpico hanno spinto i Philadelphia 76ers a scommettere sull’ormai ex giocatore del Real Madrid. Per il francese si tratta di un ritorno in NBA, dopo l’esperienza ai Boston Celtics nel 2017.

Free agent F Guerschon Yabusele has agreed on a one-year, $2.1 million minimum deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Yabusele is rejoining the NBA’s Eastern Conference after leaving the Boston Celtics for Real Madrid in 2019. pic.twitter.com/imZ6yfYYMe — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 18, 2024

Guerschon Yabusele ai 76ers, i dettagli

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Guerschon Yabusele ha trovato un accordo con i Philadelphia 76ers: contratto di un anno al minimo salariale pari a 2.1 milioni di dollari. Il giocatore risolverà il suo attuale contratto con il Real Madrid e, successivamente, firmerà con la franchigia statunitense.

Si tratta di un ritorno in NBA: nel 2016, infatti, Guerschon Yabusele fu la scelta numero 16 dei Boston Celtics al Draft dove, a partire dall’anno successivo, giocò 74 partite con la maglia biancoverde. Dopo una parentesi in Cina, nel 2021 firma per il Real Madrid dove vi rimarrà per tre stagioni.

Alle recenti Olimpiadi di Parigi, Yabusele si è messo in mostra con prestazioni di alto livello: nel torneo olimpico ha registrato una media di 14 punti e 3.3 rimbalzi, mentre nella finale persa contro il Team USA ha messo a referto ben 20 punti.

Per lui inizia un nuovo importante capitolo della carriera e, rispetto alla prima esperienza NBA, spera di avere un esito diverso.

