Il Real Madrid ha fatto fortuna mandando i suoi giocatori in NBA: la cifra è folle

Dopo i suoi giochi olimpici di grande successo, Guerschon Yabusele si unirà ai Sixers. Per questo motivo, il francese lascia il Real Madrid e questa partenza non avviene a costo zero. Il lungo aveva una “NBA escape” – ossia una sorta di “buyout” – di 2.5 milioni di dollari. Questa era la cifra da pagare per poter andare in NBA, sapendo che le franchigie americane possono pagare solo fino a 850.000 dollari. Il resto, 1.65 milioni nel caso del francese, è quindi a carico del giocatore. Per il Real Madrid, questo assegno da 2.5 milioni di dollari si aggiunge a quelli già incassati da un decennio nell’ambito di queste partenze verso gli Stati Uniti.

Quanto ha guadagnato il Real Madrid negli ultimi dieci anni

Tutto è iniziato nel 2014, con Nikola Mirotic che si unisce ai Bulls. Il club spagnolo recupera 2.5 milioni di dollari da questa operazione. Due anni dopo, sono 3 milioni a sancire la partenza di Sergio Rodriguez ai Sixers. Nel 2018 fu Luka Doncic a volare in NBA e a Dallas, in cambio di due milioni. Nel 2020 serve una cifra enorme per liberare Facundo Campazzo a Denver: 6 milioni. Poi 1.3 e 3 milioni nel 2021, rispettivamente per Gabriel Deck (Thunder) e Usman Garuba (Rockets). Infine, per concludere questa lista, Guerschon Yabusele quest’estate. Totale? 20.3 milioni negli ultimi dieci anni. Non male.

Leggi Anche:

NBA, Jeff Bezos pensa all’acquisto dei Boston Celtics: lo scenario

NBA, LeBron James ai Golden State Warriors? Il suo agente mise il veto all’operazione