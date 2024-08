Mercato NBA, Aleksa Avramovic nel mirino di Hawks e Clippers

Come Guerschon Yabusele, Aleksa Avramovic è una delle rivelazioni dei Giochi Olimpici di Parigi, e il serbo sarebbe ora al centro del mercato NBA. Secondo il quotidiano serbo Ozon Press, il medagliato interesserebbe sia agli Hawks che ai Clippers. Eletto miglior difensore del torneo olimpico, Avramovic ha registrato una media di 10.5 punti, 2.5 rimbalzi, 3.2 assist e 1.7 palle recuperate in quel di Parigi.

A 29 anni, il compagno di squadra di Nikola Jokic e Bogdan Bogdanovic è attualmente sotto contratto con il CSKA Mosca, il cui ritiro inizierà il 26 agosto. Come Yabusele, ha una clausola di uscita per entrare nella NBA, ma è valida solo fino a martedì. Inoltre, Clippers e Hawks hanno già 15 giocatori sotto contratto per la prossima stagione, e le due franchigie sarebbero quindi obbligate a separarsi da un giocatore per ingaggiarlo. Chiaramente gli ostacoli sono molteplici, e a 29 anni non è affatto detto che Avramovic approdi in NBA. Stesso discorso per Yabusele il cui nome circola tra i Cavaliers, senza nulla di veramente concreto per il momento.

