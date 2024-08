NBA, LeBron James tra i potenziali nuovi proprietari dei Boston Celtics: la storica franchigia in vendita

Recentemente, si è diffusa la notizia della possibile vendita dei Boston Celtics, una delle franchigie più storiche della NBA, e tra i potenziali nuovi proprietari potrebbe esserci una figura di spicco come LeBron James. Questo scenario è diventato più concreto grazie alla sua partecipazione nella Fenway Sports Group e in RedBird Capital, due entità che hanno un forte interesse nel mondo dello sport con diverse partecipazioni in franchigie sportive (Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins e Liverpool)

LeBron James, già investitore in diverse squadre sportive, ha più volte espresso il desiderio di diventare proprietario di una franchigia NBA. Questa opportunità sembra avvicinarsi, anche se ci sono alcune condizioni importanti da considerare. Una di queste è che l’acquisizione da parte di LeBron sarebbe operativa solo dopo il suo ritiro come giocatore, previsto non prima del 2028, come prevede peraltro il regolamento NBA. Questo dettaglio implica che, nel caso l’operazione dovesse andare in porto, LeBron si troverebbe in una posizione di controllo solo in un momento successivo.

LeBron James tra i nuovi proprietari dei Boston Celtics? Cosa potrebbe succedere

Il valore stimato della franchigia si aggira intorno ai 6 miliardi di dollari, una cifra che rende l’operazione complessa e che attira l’interesse di numerosi gruppi di investimento, rendendo la competizione per l’acquisto particolarmente intensa. Oltre a LeBron James e i suoi partner, ci sarebbero infatti altri attori interessati ad acquisire i Celtics, rendendo l’iter della trattativa lungo e complesso.

L’acquisizione di una quota societaria dei Celtics da parte del nativo di Akron rappresenterebbe un evento storico non solo per la NBA, ma anche per il mondo dello sport in generale, dato il profilo del giocatore e il suo impatto sul basket moderno. Tuttavia, fino a quando non ci saranno conferme ufficiali, il futuro della franchigia rimane ancora incerto e aperto a diverse possibilità.

