Olimpiadi 2024, Stephen Curry pronto per la finale: “Occasione unica per me”

Ci siamo. Alle 21.30 di oggi sabato 10 agosto, andrà in scena la finale del torneo di basket alle Olimpiadi 2024. Di fronte Team USA e Francia, per un ultimo atto che si prevede da brividi. Ai microfoni di Sky Sport, Stephen Curry – autore di una prestazione di altissimo livello in semifinale contro la Serbia – ha delineato le sensazioni dopo la bella gara di mercoledì scorso:

“Ho pensato fin dall’inizio che questa sarebbe stata la mia unica opportunità per vincere. Ecco perché dopo la vittoria in rimonta sulla Serbia, ero felice e sollevato: non volevo sprecare la mia unica possibilità e far parte della squadra che non ha vinto l’oro! Eppure, siamo andati molto vicini a non portare a termine la nostra missione, ma abbiamo dimostrato di sapere cosa ci vuole per vincere partite così. Ripeto: per me questa è l’unica occasione di vincere alle Olimpiadi e dobbiamo assolutamente riuscirci.”