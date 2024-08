Olimpiadi 2024, LeBron James eletto MVP: ennesimo record per lui

È stata la finale di Steph Curry, ma le Olimpiadi 2024 di Parigi hanno un solo MVP che, a quasi 40 anni, risponde al nome di LeBron James: la stella dei Los Angeles Lakers si aggiudica il premio Most Valuable Player dei giochi olimpici dopo una serie di partite dove si è dimostrato leader e trascinatore della compagine USA.

LeBron James MVP delle Olimpiadi: i suoi numeri da record

Con la vittoria di ieri salgono a quattro le medaglie olimpiche di LeBron James (tre ori e un bronzo, quello di Atene 2004): l’MVP delle Olimpiadi 2024 ha viaggiato con una media di 14.2 punti, 6.8 rimbalzi e 8.5 rimbalzi a partita. Ma non è tutto perché, infatti, The Choosen One è il primo giocatore a segnare più di una tripla doppia alle Olimpiadi: dopo quella messa a referto contro l’Australia a Londra 2012, King James in semifinale contro la Serbia ha registrato la seconda da 16 punti,12 rimbalzi e 11 assist.

Oltre al titolo di MVP delle Olimpiadi, LeBron James si gode la medaglia d’ora, l’obiettivo minimo da raggiungere dopo la brutta figura degli USA ai Mondiali FIBA dello scorso anno:

“Questo è ciò che volevamo e ora ci godiamo il momento, non eravamo soddisfatti di come erano andate le cose la scorsa estate – soprattutto dal punto di vista del gioco – così abbiamo messo insieme questa squadra per vincere. Abbiamo riportato la medaglia d’oro a casa come ci eravamo prefissati: abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, è una sensazione incredibile”

Ora King James si gode il meritato riposo prima di entrare nel vivo della nuova stagione NBA.

Leggi anche:

NBA, LeBron James tra i potenziali nuovi proprietari dei Boston Celtics: la storica franchigia in vendita

Team USA abbatte la Francia e vince l’oro alle Olimpiadi 2024: super Stephen Curry

Olimpiadi 2024, Steve Kerr sull’oro olimpico di Team USA: “Curry ha fatto la differenza”