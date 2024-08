Olimpiadi 2024, Gilgeous-Alexander sfida Team USA: “Siamo pronti ad affrontarli”

Dopo una buonissima prima fase a gironi in quel di Parigi 2024, il Canada sembra avere tutte le carte in regola per giocarsi una medaglia olimpica. La compagine americana, infatti, ha regolato senza troppi problemi compagini come Spagna, Australia e Grecia. Non dominando, per carità, ma mantenendo in qualche modo la testa avanti contro tutte le squadre affrontate.

Da domani, martedì 6 agosto, la musica cambierà, anche perché ogni partita è un “win or go home”. Ai quarti, il Canada affronterà la Francia di Victor Wembanyama. Un ostacolo decisamente complicato, ma i transalpini non hanno convinto pienamente nelle ultime uscite. Ecco perché lo sguardo di Shai Gilgeous-Alexander non è solo verso la Francia, ma anche su Team USA – potenzialmente affrontabile in finale:

“Ovviamente hanno tantissimo talento e un roster profondo, quando giochi contro di loro devi fare la partita perfetta, non ci si possono permettere errori contro Team USA, anche perché loro sanno cosa possono fare e lo fanno molto bene. Per quanto ci riguarda, ad ogni modo, saremo pronti ad affrontare qualsiasi avversario”.

