Durant e l’estensione di contratto NBA con i Suns, il punto del CEO di Phoenix

Dal 12 luglio scorso si è aperta per Kevin Durant la finestra di eleggibilità per l’estensione con i Phoenix Suns, squadra con cui è sotto contratto fino al 2025-2026. Tale opzione decadrà il 21 ottobre 2024. I presupposti per continuare assieme sembrano esserci, ma è forse prematuro ragionare in questi termini. Josh Bartlestein, CEO dei Phoenix Suns, si è esposto di recente sul tema parlandone con Duane Rankin di Arizona Republic. Ecco le dichiarazioni del dirigente

“La cosa più importante è che Kevin adora stare qui e noi siamo altrettanto contenti di averlo. È concentrato sui Giochi Olimpici, ma continuiamo a dialogare. Il rapporto è ciò che conta di più e siamo a un ottimo punto. Parlo sempre con Rich Kleiman, [l’agente] che lavora con Durant. Le conversazioni sono eccellenti, non solo per quanto riguarda l’estensione.”

Phoenix Suns, l’offerta a Durant per il 2026-2027

La franchigia dell’Arizona può offrire un’estensione annuale al massimo salariale nel rispetto della Over-38 Rule sancita dal contratto collettivo NBA. Tale fattispecie si applica ai contratti quadriennali o quinquennali o ad estensioni che mantengono il giocatore di tale età (38 anni da compiere o compiuti, appunto) sotto contratto per quattro o cinque anni. Durant,

