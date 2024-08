La NBA è seriamente intenzionata a sbarcare in Europa: il commissioner Adam Silver, infatti, sta avendo vari colloqui con la FIBA per stringere una collaborazione con l’intento di creare o gestire insieme una competizione. Gli incontri tra le due Associazioni si stanno intensificando in questo periodo, complici le Olimpiadi di Parigi dove sono impegnati molti giocatori della National Basketball Association.

Adam Silver has discussed a potential annual tournament or an NBA operated league with FIBA in order to increase their ‘competitive footprint in Europe’, per @ByTimReynolds. pic.twitter.com/oww2CSUpoX — Legion Hoops (@LegionHoops) August 2, 2024

Adam Silver: “Abbiamo iniziative in tutto il mondo, l’Europa è terra di opportunità”

Come riporta Tim Reynolds di The Associated Press, durante il suo soggiorno a Parigi per seguire le Olimpiadi Adam Silver ha avuto parecchi colloqui con la FIBA per espandere il marchio NBA anche in Europa. L’idea, come si legge, sarebbe quella di creare una collaborazione ma senza forzare i tempi, come si evince dalle parole del commissioner:

“Ogni volta che vengo qui mi rendo conto delle opportunità che l’Europa può offrire. Non abbiamo preso decisioni definitive in merito, ma stiamo valutando molti aspetti. Continuo a credere che sia una terra di grandi opportunità. Non è una cosa che trasformerà la struttura della lega nel breve termine, ma credo che i proprietari delle squadre abbiano voglia di investire ulteriormente nel basket globale. Abbiamo grandi iniziative in Cina e Africa, ma vista la qualità della pallacanestro in Europa, sarebbe logico che facessimo qualcosa anche qui. Ci prenderemo il tempo necessario per decidere al meglio”

Un ulteriore passo in avanti arrivato non solo grazie alla partecipazione ai Giochi Olimpici di molti giocatori NBA, ma anche agli spettatori che, durante le partite, siedono sugli spalti con le maglie (vintage e non) delle franchigie statunitensi.

