Olimpiadi 2024, Paul George ci è rimasto male: “Pensavo di poter giocare con Team USA”

Nel roster di Team USA attualmente impegnata all’interno delle Olimpiadi 2024 tra Lille e Parigi, il nome di Paul George non figura. Tutto questo, nonostante le interlocuzioni precedenti tra l’attuale coach della selezione americana Steve Kerr e l’ormai ex giocatore dei Los Angeles Clippers. All’interno dell’ultima puntata del podcast di Carmelo Anthony, George ha confessato di esserci rimasto male per non aver ricevuto la tanto agognata convocazione:

“Steve Kerr è venuto da me dopo che avevamo giocato contro gli Warriors e mi ha chiesto se fossi interessato a far parte di Team USA. Gli ho detto di sì, quindi pensavo che sarei stato parte di quel gruppo. Poi quando hanno cominciato a dare le magliette ai convocati e a postarle sui social mi sono detto: la mia dov’è?”

Poi, il racconto continua:

“Ho incrociato Grant Hill durante i playoff e mi ha detto ‘Mi dispiace, per quest’anno non è andata’. Ho capito la situazione e ovviamente non mi faccio il sangue amaro, ma allo stesso tempo non vedevo l’ora di far parte della squadra e rappresentare ancora una volta gli Stati Uniti.”

Leggi Anche:

NBA, Gordon Hayward dice addio al basket giocato a 34 anni

Mercato NBA, rinnovo triennale per Jarrett Allen con i Cleveland Cavaliers