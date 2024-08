Olimpiadi 2024, Jayson Tatum: “La panchina contro la Serbia? Mi ha fatto bene”

Nella prima partita d’esordio di Team USA nelle Olimpiadi 2024, vinta contro la Serbia, Steve Kerr è stato interrogato dai giornalisti riguardo l’esclusione abbastanza clamorosa di Jayson Tatum. Fresco della vittoria del titolo NBA con Boston, il giocatore non è stato utilizzato nei 40 minuti di partita contro la compagine guidata da Jokic. Il coach degli Warriors ha spiegato il tutto limitandosi ad una “scelta tecnica” che Tatum ha dovuto assorbire. Com’è stata la reazione del giocatore? In realtà, sembra tutto ok:

“È una situazione unica al suo genere: da agonista è ovvio che vuoi competere, ma non è una questione di un singolo e non sono qui per farla diventare una storia su di me. Dopo aver vinto un titolo, firmato un nuovo contratto, essere finito sulla copertina di NBA 2K25, su quella di Sports Illustrated… dopo tutto questo, di sicuro [rimanere in panchina] è una cosa che ti fa tornare coi piedi per terra.”

Detto questo, nel secondo match contro Sud Sudan, Tatum è sceso in campo per 17 minuti, registrando 4 punti, 5 rimbalzi e 2 assist.

Leggi Anche:

NBA, Gordon Hayward dice addio al basket giocato a 34 anni

NBA, Knicks: rinnovo triennale per coach Thibodeau