NBA, Joe Lacob allontana i Celtics: “Voglio creare una nuova dinastia con i Warriors”

La squadra della propria infanzia e la squadra che hai plasmato con le tue mani e hai reso grande. Il dilemma che Joe Lacob sta vivendo è più o meno riassumibile così. Il proprietario dei Golden State Warriors è stato accostato nelle ultime settimane ai Boston Celtics, in maniera particolare dopo l’annuncio di vendita della proprietà verdebianca. O meglio, Lacob ha le idee ben chiare: nel suo sangue ormai scorre il giallo dorato della Baia. E lo ha ribadito martedì al The Athletic NBA Show con David Aldridge e Marcus Thompson.

Sotto la gestione Lacob, i Warriors sono assurti a vera e propria dinastia. Quattro campionati NBA vinti tra la stagione 2014-15 e la stagione 2021-22, il trasferimento dalla Oracle Arena di Oakland al modernissimo Chase Center di San Francisco. Tutti risultati che racchiudono i passi avanti fatti dalla franchigia sotto Lacob.

“Amo tutto di questo. Amo le difficoltà, amo le sfide che ci sono ogni giorno. So che è impegnativo, capisco le sfide che dobbiamo affrontare. È troppo divertente per me e per la mia famiglia”.