NBA, doppia operazione alla caviglia per Khris Middleton

I problemi alla caviglia per Khris Middleton sono durati tutta la stagione. E, come quasi sempre, l’offseason è il momento migliore per riparare i danni che durante le 82 partite di regular season e durante i playoff ci si limita a sopportare. Così è stato anche per l’ala dei Milwaukee Bucks, che secondo The Athletic si sarebbe sottoposto a due interventi di pulizia artroscopica alla caviglia.

Middleton è stato operato per la prima volta dopo l’uscita dei Bucks dal primo turno dei playoff contro gli Indiana Pacers. L’intervento è stato necessario per ripulire l’articolazione sinistra, che si trascinava un danneggiamento rimediato il 6 febbraio scorso in uno scontro con Kevin Durant. Il secondo intervento è stato effettuato a giugno ed è stato di minore entità rispetto al primo, in quanto si è trattato di risolvere problemi persistenti all’altra caviglia. Dopo gli interventi chirurgici, Middleton ha iniziato dei programmi leggeri in campo e dovrebbe essere completamente sano e pronto per la stagione NBA 2024-2025.

L’infortunio alla caviglia sinistra aveva tenuto Middleton lontano dal campo per oltre un mese, costringendolo alla tribuna per 16 partite consecutive. Ha poi dovuto caricarsi la squadra sulle spalle nella postseason, con Giannis Antetokounmpo out e un Damian Lillard claudicante. Contro i Pacers, Middleton ha registrato una media di 24.7 punti, 9.2 rimbalzi e 4.7 assist in sei partite durante il primo turno dei playoff.

