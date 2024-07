Mercato NBA, Russel Westbrook scambiato ancora: andrà ai Denver Nuggets

Russell Westbrook is on the move. Questo ormai sembra il filo rosso delle ultime stagioni NBA: uno dei pezzi più pregiati del mercato dei veterani vaga ancora per la lega alla ricerca di un anello. E per i Los Angeles Clippers, dopo aver perso in free agency Paul George, si tratta di un’altra pedina importante che saluta la Città degli Angeli.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Clippers hanno trovato un accordo per spedire Russell Westbrook agli Utah Jazz. In direzione opposta volerà la guardia Kris Dunn, oltre a una quota di cash considerations e uno swap di seconde scelte. Ma non è tutto. Westbrook dovrebbe raggiungere in tempi sufficientemente rapidi un buyout con i Jazz, che così lasceranno libero il numero zero di diventare free agent e scegliersi la prossima squadra. E quella con cui cercherà di conquistare il Larry O’Brien Trophy nella prossima stagione sembrano essere i Denver Nuggets, la sesta squadra nelle ultime sette annate.

Westbrook is expected to agree on a contract buyout with the Jazz, clearing the way for him to eventually join the Denver Nuggets after clearing waivers, sources tell ESPN. https://t.co/ld4gsMPUhl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2024

Russell Westbrook, dopo aver trovato sempre meno spazio con l’arrivo di James Harden in California, ha manifestato la volontà di cambiare aria. E così è stato accontentato. Ora potrà fare coppia con il tre volte MVP della lega Nikola Jokić e riempire un buco nel backcourt dei Denver Nuggets. D’altra parte Dunn, secondo Chris Haynes di Bleacher Report, si è già accordato con i Clippers per un contratto triennale da 17 milioni di dollari. E avrà anche l’onore (e l’onere) di giocare elevato minutaggio nella nuovissima Intuit Dome di Inglewood, che dall’anno prossimo sarà la nuova casa dei Clippers.

Leggi Anche:

Lutto nella NBA: addio a Pat Williams, l’uomo che fondò gli Orlando Magic

NBA, Joe Lacob allontana i Celtics: “Voglio creare una nuova dinastia con i Warriors”

Team USA, vittoria larghissima nella terza amichevole contro la Serbia