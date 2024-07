Nella prossima stagione ci sarà anche la NBA Cup, alla sua seconda edizione: questa notte si sono svolti i sorteggi e non sono mancate le sorprese. Girone di ferro per i Los Angeles Lakers campioni in carica della competizione, sorridono i campioni NBA Boston Celtics mentre i Golden State Warriors finiscono in un gruppo davvero interessante.

The #EmiratesNBACup 2024 Group Draw results! Starting November 12, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the semifinals and championship held in Las Vegas, December 14 and 17! pic.twitter.com/K9BT9b1wT2 — NBA (@NBA) July 12, 2024

Tutti i sorteggi dei gironi della NBA Cup

Partendo dalla Eastern Conference nel gruppo A troviamo i New York Knicks, gli Orlando Magic di Paolo Banchero, i Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets e i Brooklyn Nets per dar vita all’ennesimo derby della Grande Mela. Molto interessante il gruppo B con i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokoumpo, i Miami Heat, gli Indiana Pacers, Toronto Raptors e i Detroit Pistons.

I neo campioni NBA dei Boston Celtics guidano il gruppo C, dove affronteranno Cleveland, Bulls, Atlanta Hawks e Washington.

Spostiamoci nella Western Conference e nel gruppo A dove troviamo Minnesota, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Portland e Sacramento. L’urna dei sorteggi per la prossima NBA Cup non sorride ai campioni della competizione in carica dei Los Angeles Lakers: girone B di ferro per LeBron James & Co. visto che avranno a che fare con OKC, Phoenix, i San Antonio Spurs di Wembanyama e gli Utah Jazz.

Nel girone C della West spazio ai Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies e i Dallas Mavericks di Luka Doncic.

