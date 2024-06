NBA, Boston Celtics campioni: ecco le reazioni delle vecchie glorie

Finalmente è arrivato, quel Larry O’Brien Trophy che i Boston Celtics avevano aspettato per troppo tempo. Che avevano sfiorato, accarezzato e visto scivolare via dalle dita. Questa volta è realtà: 4-1 a dei Dallas Mavericks, che francamente non hanno nulla da recriminare. Ha vinto la squadra più forte, più attrezzata, più cattiva e grintosa.

Come sempre, al suono della sirena una frotta di ex giocatori si è precipitata sui social (in particolare X) per festeggiare la vittoria per 106-88 in Gara-5. A partire dall’analista Kendrick Perkins, che ha commentato:

“Stasera i Celtics hanno dato un bel calcio nel sedere a coronamento di uno dei più grandi campionati della storia dell’NBA”.

Anche lo storico duo Kevin Garnett e Paul Pierce non si sono trattenuti. Il lungo ha pubblicato le immagini di quando lui in prima persona, con la canotta verdebianca, ha conquistato il titolo NBA.

Paul Pierce ha invece esorato gli organizzazioni della classica parata a fare il pieno alle Duck boats, le iconiche barche a quattro ruote su cui le squadre di Boston sfilano lungo le strade dopo aver vinto un campionato nazionale. Anche Isaiah Thomas ha mostrato grande affetto per la sua ex squadra:

“Lo hanno fatto per davvero”.

C’è chi, come Antoine Walker, ritorna indietro nel passato. A quel verde più opaco, con una scritta non equivocabile a corredo: Number 18, in riferimento al numero di titoli vinti dai Celtics. E poi c’è chi, di nome Rasheed Wallace, già si proietta al futuro: Can they go back-to-back? Possono vincerne due di fila?

