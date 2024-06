I Boston Celtics vincono le NBA Finals 2024: è il loro 18° titolo

Alla fine i Boston Celtics ce l’hanno fatta: hanno conquistato il loro 18esimo titolo nella storia NBA. La compagine di Joe Mazzulla, infatti, ha regolato i Dallas Mavericks anche in Gara 5, con il punteggio finale di 109-88. Troppo ghiotta l’occasione di chiudere la serie al TD Garden di fronte ai propri tifosi per i Celtics, i quali hanno controllato il match senza troppi problemi, chiudendo avanti il primo tempo già di +21 lunghezze.

Nella seconda metà di gara, i Mavs hanno tentato la reazione, ma Boston ha messo in evidenza tutte le sue stelle: 31 punti e 11 rimbalzi da parte di Jayson Tatum, 21 punti in 44 minuti per Jaylen Brown, quindi tutti gli altri. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 28 punti e 12 rimbalzi di Luka Doncic, così come i 15 di Kyrie Irving.

Le franchigie con più titoli nella storie NBA: comanda Boston

Come detto in apertura, i Boston Celtics sono ad oggi la franchigia con più titoli NBA: 18. Con questo risultato, e per la felicità di Bob Cousy, la franchigia biancoverde stacca i Los Angeles Lakers attualmente fermi a 17 anelli nella propria bacheca. In terza posizione troviamo quindi i Golden State Warriors con 7 titoli conquistati tra il 1947 e il 2022.

