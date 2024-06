NBA, maledizione spezzata per Kyrie Irving contro Boston: arriva la 1a vittoria dopo 13 sconfitte

Finalmente maledizione spezzata per Kyrie Irving, il quale – nella notte – ha colto la sua prima vittoria contro Boston da lontano 2021, data in cui aveva regolato i Celtics quando ancora vestiva la canotta dei Brooklyn Nets. Sono passati addirittura tre anni da quel momento e, finalmente, il playmaker può ora tornare ad assaporare il gusto della vittoria contro di loro: 1-13 il record da lontano 2021.

Ricordiamo che Irving aveva lasciato Boston nel 2019, non senza polemiche. Da quel momento in poi, ogni confronto con i tifosi biancoverdi è sempre stato contornato da fischi e polemiche contro il giocatore. Sotto 3-1 nella NBA Finals 2024, Dallas dovrà tornare ora al TD Garden dove Irving incrocerà nuovamente il suo cammino con i fan del Massachusetts. E sarà nuovamente un appuntamento da tenere in considerazione.

Le parole di Bob Cousy contro Irving: “Non è una stella”

Nel frattempo, anche Bob Cousy si è introdotto nella querelle tra Boston ed Irving, attaccando direttamente il playmaker della compagine texana, etichettandolo come un giocatore normalissimo e non ai livelli di una star NBA:

“I Celtics stanno dimostrando come Irving non sia una superstar: non lo raddoppiano nemmeno e lui sta comunque faticando tantissimo. Non è più una superstar, per appartenere a quella categoria devi dimostrarlo ai playoff”.

Leggi Anche:

Charles Barkley lascerà TNT al termine della stagione NBA 2024-2025

NBA, i Boston Celtics si prendono anche Gara 3. Il titolo è a un passo

Lo stato di salute di Kristaps Porzingis per le Finali NBA 2024