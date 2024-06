NBA Finals, I Celtics puntano sul TD Garden per chiudere i conti: “Nessuno si aspettava fosse facile”

Anche dopo una sconfitta reboante come quella in Gara 4, il parziale di 3-1 rappresenta un cuscino di sicurezza non indifferente per i Boston Celtics. Jaylen Brown però avverte: guai ad abbassare la guardia. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Impariamo da stasera. […] Vedremo esattamente come, dove e perché la partita è stata vinta o persa. Prendiamoci questi insegnamenti e poi andiamo in campo giocando come se da questo dipendesse la nostra vita, perché è così. I close-out game sono complessi, lo sono sempre stati. […] Momenti come questo possono dare solidità o distruggerti. Ci rimetteremo in sesto. Nessuno si aspettava fosse facile ma non c’è ragione di perdere la testa [dopo questa partita]. Giù il cappello di fronte a Dallas per come ha giocato. Noi dobbiamo solo far meglio alla prossima.”

