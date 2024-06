NBA, Joel Embiid contro Boston: “Li odio. Sono in finale grazie agli infortuni degli avversari”

I Boston Celtics sono ad un passo dal conquistare il loro ennesimo titolo NBA. Nella notte, per la verità, la compagine di coach Mazzulla ha registrato una battuta d’arresto sul campo di Dallas, ma il vantaggio nella serie finale rimane ampio e (forse) irrecuperabile. Le statistiche dicono che mai nessuna squadra è riuscita a rimontare uno 3-0 nelle NBA Finals e sarà complicato per Luka Doncic ribaltare il pronostico.

Detto questo, Boston è da sempre una delle squadre più vincenti e – quindi – odiate. Tra gli haters dobbiamo contare anche Joel Embiid. Il lungo dei Philadelphia 76ers, infatti, ha confessato di odiare (sportivamente) i Celtics e che i biancoverdi sono in finale solo grazie agli infortuni capitati ai top player delle squadre avversarie:

“Non credo affatto che sia l’inizio di una loro dinastia, sono arrivati in finale a Est perché tutti gli altri erano infortunati, me incluso. Mi fa stare male, odio Boston, grande città, grandi tifosi e qualche grande giocatore ma non sopporto l’idea di vederli vincere. Spero che la prossima stagione ci saremo noi Sixers a dargli battaglia, e spero che durante l’estate aggiungeremo qualche pezzo importante alla nostra squadra”.

“I can't stand them. I can't stand them. I hate Boston."

– Joel Embiid

