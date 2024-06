NBA, i Boston Celtics si prendono anche Gara 3. Il titolo è a un passo

Dopo un terzo quarto favoloso, in cui Boston si è portata sul +15, Tatum e compagni avevano rischiato di crollare. Dallas ha dato tutto quello che aveva nell’ultimo quarto, arrivando vicina a una rimonta clamorosa. Sarebbe stata la rimonta da più punti di svantaggio nelle NBA Finals dal 1997. Ma alla fine i Celtics hanno tenuto, e con la vittoria in Gara 3 hanno ormai messo un’ipoteca sull’anello. E dato che nella storia NBA nessuna squadra ha mai vinto una serie sotto 3-0, il 18esimo titolo della storia della franchigia sembra a un passo per Boston.

I Mavs si trovavano dietro di 21 lunghezze quando mancavano una decina di minuti alla fine di Gara 3. La partita sembrava finita, ma poi Dallas ha avuto un parziale a favore di 22-2 che ha riaperto la sfida. In quel momento, l’inerzia della partita era tutta dalla parte di Dallas. Per i Celtics sarebbe stato facile mollare dopo una batosta di questo tipo. Ma Boston ha dimostrato di essere una squadra caparbia che merita di vincere il titolo. A fine serata Jaylen Brown, che ha messo a referto 30 punti, otto rimbalzi e otto assist in 41 minuti, ha detto:

“L’esperienza è la migliore maestra. Per tutto l’anno abbiamo sentito dire che i Celtics erano il passato. Per gli ultimi sei o otto mesi, abbiamo sempre sentito parlare degli insuccessi che abbiamo avuto in passato. Ma questa è una squadra nuova, e sapete quello che intendo. Abbiamo imparato dalle esperienze passate. E in questi momenti potete vedere quello che abbiamo imparato. Non abbiamo mollato e abbiamo trovato un modo per vincere”

Jayson Tatum ha chiuso la partita con 31 punti, sei rimbalzi e cinque assist, e ha commentato così il parziale a sfavore che stava per costare la sconfitta:

“Abbiamo avuto alcune palle perse che hanno permesso loro di andare in transizione. Per qualche minuto abbiamo proprio mollato. Sembrava che fossero solo due o tre minuti, ma ce li siamo ritrovati a pochi punti sotto. È successo tutto molto velocemente, ma non ci siamo scomposti. Questo è un gioco di parziali, e abbiamo fiducia in quello che facciamo”

Leggi anche:

NBA in lutto, addio a Jerry West: l’ex leggenda dei Lakers aveva 86 anni

Finals 2024, Mazzulla difende Tatum e lo paragona a Neymar: “La pressione su di lui è ingiusta”

Finals 2024, Jason Kidd cambia idea su Jaylen Brown: “Non volevo mettergli pressione”