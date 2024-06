NBA Finals 2024, Boston Celtics vs. Dallas Mavericks: la preview

Finalmente ci siamo. Tra poche ore verrà alzata la palla a due di Gara 1 delle Finali NBA. Siamo partiti il 24 ottobre con l‘opening night della regular season e trenta squadre a contendersi il Larry O’Brien Trophy. Ora ne sono rimaste solo due. Boston Celtics e Dallas Mavericks saranno le protagoniste delle NBA Finals 2024. I Celtics vogliono dimostrare ai propri tifosi, agli addetti ai lavori, ma soprattutto a loro stessi di aver imparato la lezione impartitagli dai Golden State Warriors nel 2022 e di aver raggiunto la maturità necessaria per vincere il primo titolo della franchigia dal 2008 a questa parte.

La truppa agli ordini di coach Mazzulla è stata finora una vera e propria schiacciasassi, sia in regular season (64-18 il record) che in questi Playoff, eliminando prima i Miami Heat e poi i Cleveland Cavaliers, entrambe con il risultato di 4-1, per poi conquistare le NBA Finals con un netto sweep ai danni degli Indiana Pacers nelle Finali di Conference. Il tutto conservando ancora l’imbattibilità in trasferta (6-0).

Il cammino dei Dallas Mavericks in questa postseason non è stato invece così dominante come quello dei Boston Celtics, ma è stato comunque un crescendo di prestazioni molto convincenti. Partendo dal primo turno che li ha messi di fronte ai Los Angeles Clippers, tra le favorite per la corsa al titolo prima dell’inizio della regular season, contro cui i Mavs hanno faticato ma sono riusciti comunque a chiudere la serie in sei gare. Dončić & Co. si sono poi sbarazzati dei giovani Thunder con il medesimo risultato, mettendo in luce la gioventù e l’inesperienza dei detentori del primo seed a Ovest per poi raggiungere l’ultimo gradino prima del titolo NBA con una serie mai in discussione contro i Minnesota Timberwolves (4-1 il risultato finale). Ma adesso, per stringere tra le mani il Larry O’Brien Trophy, quel gradino bisognerà salirlo per raggiungere la vetta della pallacanestro oltreoceano.

Solo la serie al meglio delle sette partite saprà dirci se sarà il primo titolo per Jayson Tatum, e quindi il diciottesimo per i Boston Celtics, o se sarà Doncic a guidare i Mavericks al secondo titolo della loro storia ed il primo della sua carriera. Ladies and gentlemen, ecco a voi la preview dedicata alle NBA Finals 2024.

Precedenti stagionali

A ridosso della serie più importante nella storia recente di Boston Celtics e Dallas Mavericks, le due gare di regular season giocate parecchi mesi fa non rappresentano certamente un parametro affidabile ma possono aiutarci a capire le tendenze e le scelte tattiche delle due squadre. Soprattutto perché il primo confronto stagionale risale allo scorso 22 gennaio, prima della pausa per l’All-Star Game e di conseguenza dei vari movimenti messi a segno dalla dirigenza dei texani prima della fine della trade deadline (su tutti Daniel Gafford e PJ Washington che stanno ben figurando in questi Playoff). I Celtics devono invece fare a meno dell’ex Kristaps Porzingis.

Alla American Airlines Center va in scena un primo quarto molto equilibrato chiuso sul 26-24 in favore dei Mavs e in cui entrambe le squadre fanno fatica a segnare dalla lunga distanza: Dallas chiude con 3/11 mentre Boston segna una sola tripla sulle dieci tentate. La squadra di coach Joe Mazzulla però passa a condurre nel secondo quarto grazie ad un parziale di 41-33 e nonostante un vantaggio che non supera mai le 16 lunghezze amministra fino alla sirena finale, vincendo la gara 119-110.

Jayson Tatum e Jaylen Brown fanno la voce grossa nel palazzetto di casa dei Mavericks. L’ex Duke Blue Devils domina la gara e mette a segno una doppia doppia da 39 punti e 11 rimbalzi a cui aggiunge persino 5 assist. Sono invece 34 i punti di Jaylen Brown tirando 13/22 dal campo. A Dallas non bastano la tripla doppia da 33 punti, 18 rimbalzi e 13 assist di Luka Dončić e i 23 di Kyrie Irving.

I Dallas Mavericks arrivano in Massachusetts nel miglior momento di forma dei Celtics, che vengono difatti da nove vittorie consecutive e non hanno assolutamente voglia di fermarsi. I padroni di casa partono subito forte già nel primo quarto ma i vari tentativi di fuga vengono sempre rispediti al mittente fino all’ultimo periodo di gioco in cui i Celtics, grazie a un parziale di 36-20, chiudono la partita e conquistano la vittoria per 138-110.

A guidare i C’s alla vittoria ci pensa il trio Tatum-Brown-Porzingis che segnano rispettivamente 32 (e 8 rimbalzi), 25 (con 7 rimbalzi e 5 assist) e 24 punti. Per i Mavs tripla doppia d’ordinanza per Luka Dončić da 37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist e 19 punti per Kyrie Irving che torna nella sua ex casa ma tira malissimo (9/23).

Chiavi tattiche/Giocatori da seguire

Sono tanti i temi della serie di finale tra Boston Celtics e Dallas Mavericks, ma essendo per l’appunto una finale i giocatori più attesi sono le superstar (e che superstar!). Da un lato i Boston Celtics hanno dominato questi Playoff guidati dai Jay’s: Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Il giocatore ex Duke Blue Devils in questa postseason è diventato il quinto giocatore nella storia della NBA a portare la sua squadra alle Finals guidandola in punti, rimbalzi e assist (dopo Nikola Jokić, LeBron James, Tim Duncan e Jason Kidd) viaggiando a medie di 26 punti, 10.4 rimbalzi e 5.9 assist ad allacciata di scarpe. Mentre Jaylen Brown si è guadagnato il Larry Bird Trophy che spetta all’MVP delle Eastern Conference Finals con medie di 29.8 punti, 5 rimbalzi e 3 assist ma soprattuto con delle grandi giocate difensive.

Dall’altra parte il backcourt dei Mavericks formato da Luca Dončić e Kyrie Irving – il duo più prolifico di questa postseason con 58.8 punti combinati di media – non ha nulla da invidiare al duo biancoverde. Lo sloveno è diventato il quarto giocatore nella storia della NBA a mettere a segno almeno 450 punti, 150 rimbalzi e 150 assist in una singola campagna Playoff dopo LeBron James (per ben 6 volte), Larry Bird (nel 1987) e Nikola Jokić (nel 2023). Kyrie Irving invece torna a Boston da ex odiatissimo (forse il più odiato nella storia sportiva della città) ma con uno spirito diverso, con più maturità, con la voglia di lasciarsi alle spalle il passato e di pensare solo al presente. Solo a queste NBA Finals:

“Senza Boston, non sarei qui, né letteralmente né figurativamente. Le esperienze vissute qui hanno plasmato chi sono oggi. È stata una questione di accettare il passato, riconoscere chi ero e trovare il perdono, sia per gli altri che per me stesso. Ho cercato di evitare di incolpare gli altri o le circostanze esterne. Quando guardi dentro di te e comprendi la tua vera essenza, la navigazione diventa più semplice”.

Come detto i due esterni dei Mavs hanno giocato dei Playoff letteralmente fenomenali ma non si sono mai ritrovati ad affrontare un duo come Jrue Holiday e Derrick White, due dei migliori two-way players dell’intera lega. Ai due spetterà il compito di marcare e cercare di limitare laddove sia possibile i due fenomeni in maglia Dallas.

Un’altra chiave di questa serie potrebbero essere le panchine delle rispettive squadre. In questo caso la second unit dei Dallas Mavericks sembra più profonda e più affidabile grazie anche ai 23.6 punti di media registrati in questi Playoff contro i 18.7 dei Celtics. Ed è proprio dalla panchina che esce colui che potrebbe essere uno degli X Factor di questa serie: Dereck Lively II. Il rookie in uscita da Duke ha giocato finora dei Playoff molto solidi con il picco raggiunto nelle Western Conference Finals in cui non ha sbagliato nemmeno un tiro (16/16). I pick and roll tra lui e Dončić potrebbero rappresentare un enorme grattacapo per la difesa dei Celtics.

Un altro ex da tenere d’occhio, oltre ad Irving, è senza alcun dubbio Kristaps Porzingis. Il lettone non gioca dallo scorso 29 aprile per lo stiramento del polpaccio sinistro riportato in Gara-4 contro i Miami Heat. Ma domani giocherà il primo atto di queste NBA Finals, come ammesso da lui stesso, e potrà dare una grande mano sfruttando i suoi centimetri sia in attacco che in difesa:

“Giocherò domani. Domani saranno i miei primi veri minuti dopo un po’ di tempo. Ho fatto tutto il possibile per prepararmi a questo momento. Ma non c’è niente come i minuti di gioco e l’esperienza di gioco che avrò domani. Sarà dura entrare alle Finals in questo modo. Ma ho fatto tutto il possibile per prepararmi. Vedremo domani sera”.

Pronostico

Tutta la pressione sarà sulle spalle di Tatum e dei Celtics che partono nettamente in vantaggio nei favori del pronostico e dovranno dimostrare di essere maturati dopo la sconfitta subita nelle NBA Finals 2022 contro gli Warriors. La pensa così anche Kendrick Perkins:

“È il miglior giocatore della migliore squadra che dovrebbe vincere. Se non lo fanno, è un problema. Se i Mavericks non vincono, chi se ne frega. Sono il quinto seed, non dovrebbero essere lì”.

Dallas che invece torna in finale a sorpresa per la prima volta dal 2011, ma cercherà di giocarsi tutte le proprie carte per vincere il titolo (occhio a non darli già per sconfitti). Secondo ESPN i C’s hanno il 66% di possibilità di battere i Mavericks di coach Kidd e laurearsi campioni NBA. La serie che ci apprestiamo a vivere sarà senza alcun dubbio una delle più spettacolari degli ultimi anni, ma secondo noi alla fine saranno proprio i biancoverdi del Massachusetts a vincere le NBA Finals 2024 e ad alzare al cielo il diciottesimo titolo della loro storia.

Boston Celtics (1) vs. Dallas Mavericks (5): gli orari italiani della serie

Gara 1: notte italiana tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, alle 2:30 | Mavericks @ Celtics

Gara 2: notte italiana tra domenica 9 e lunedì 10 giugno, alle 2:00 | Mavericks @ Celtics

Gara 3: notte italiana tra mercoledì 13 e giovedì giugno, alle 2:30 | Celtics @ Mavericks

Gara 4: notte italiana tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, alle 2:30 | Celtics @ Mavericks

Gara 5*: notte italiana tra lunedì 17 e martedì 18 giugno, alle 2:30 | Mavericks @ Celtics

Gara 6*: notte italiana tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno, alle 2:30 | Celtics @ Mavericks

Gara 7*: notte italiana tra domenica 23 e lunedì 24 giugno, alle 2:00 | Mavericks @ Celtics

*se necessario