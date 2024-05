Mercato NBA, i Clippers rinnovano a sorpresa Ty Lue

Per certi versi arriva come un fulmine a ciel sereno. I Los Angeles Clippers hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto con il coach Tyronn Lue. Ad annunciarlo è la stessa franchigia.

OFFICIAL: We have signed Head Coach Tyronn Lue to a new, long-term contract 🖊️ pic.twitter.com/GeEBDlH02F — LA Clippers (@LAClippers) May 29, 2024

Il nuovo contratto, secondo quanto riportato da Sham Charania di The Athletic, ha una durata di 5 anni e ammonterà a circa 70 milioni di dollari. L’ex allenatore dei Cavs ha commentato così la permanenza nella città degli angeli:

“Questo è il posto in cui voglio stare. Ho amato allenare questa squadra negli ultimi quattro anni e sono entusiasta di entrare in una nuova era all’Intuit Dome (il nuovo palazzetto della squadra). Sono grato al presidente Steve Ballmer e a tutta l’organizzazione per questa opportunità. Con la nostra proprietà, il front office, il roster, lo staff e l’arena abbiamo tutti i vantaggi necessari per vincere nel presente e nel futuro. E sono sicuro che lo faremo”.

Il 47enne è alla guida dei Clippers dall’ottobre 2020. Su quella panchina ha raggiunto i Playoff in tre delle sue quattro stagioni stampando un record di 184-134 (.579). Nei suoi otto anni da capo allenatore nella NBA ha raccolto 312 vittorie e 217 sconfitte, cui ha aggiunto un Larry O’Brien Trophy con LeBron James e i Cleveland Cavaliers nel 2016. Il contratto di Lue con i Clippers scadeva dopo la prossima stagione e, stando ad alcuni mormorii di corridoio, durante questa offseason era stato cercato da diverse squadre, tra cui i Lakers. Mentre ora, blindato l’allenatore, i Clippers dovranno concentrarsi sul roster: Kawhi ha rinnovato, Harden e George ancora no.

