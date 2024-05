NBA, Dallas abbatte Minnesota e va sul 3-0. Doncic: “Irving è nato per questi momenti”

La migliore difesa della lega ha provato di tutto. Blitz, drop, switch, difesa a zona 2-3, ma non ha funzionato niente. In Gara 3, i Dallas Mavericks hanno nuovamente fatto la voce grossa contro i Minnesota Timberwolves, sconfiggendoli con il punteggio di 129-120. I texani hanno chiuso peraltro con un primo tempo da 60 punti (54% al tiro dal campo e il 47% da 3 punti).

La realtà è che le letture offensive di Doncic ed Irving hanno fatto la differenza. Entrambe le stelle hanno mostrato pazienza e altruismo, fidandosi dei propri compagni di squadra. Kyrie ha nuovamente dato spettacolo negli ultimi dodici minuti, come era successo in Gara 2 con una serie di triple davvero importanti per il computo finale. Stavolta, l’ex play di Cleveland ha realizzato 14 punti (dei suoi 33 totali, ndr) nel solo ultimo quarto, per la felicità di Luka Doncic che l’ha voluto esaltare in conferenza stampa:

“È incredibile, è per questo che in molti lo chiamano Mr. 4° quarto, no? I suoi 14 punti nell’ultimo quarto sono sembrati 20. È davvero straordinario, Kyrie è nato per giocare in situazioni di punto a punto come quella di questa sera, perciò ci limitiamo a dargli la palla”.

Dallas è ad un passo dalle finali NBA. Mai nessuno è riuscito a rimontare una serie partendo da 0-3.

