NBA, LeBron James difende l’inizio difficile di Caitlin Clark: “Tifo per lei”

LeBron James sta dalla parte di Caitlin Clark. Salita all’onor di cronaca per essere stata scelta alla posizione numero 1 dell’ultimo Draft WNBA, la Clark è etichettata da tutti come il prossimo ‘crack’ nella lega femminile. L’inizio di regular season, però, è stato più complicato del previsto poiché la sua squadra – le Indiana Fever – hanno perso tutte e 5 le prime partite. Un passo falso che ha già generato diverse critiche nei confronti dell’atleta classe 2002.

Durante l’ultima puntata del podcast condotto da JJ Redick, il nativo di Akron si è schierato apertamente accanto alla stellina di Indiana:

“Faccio il tifo per Caitlin Clark perché sono passato attraverso ciò che sta passando lei ora. Non credo che debba farsi coinvolgere personalmente in tutte le cose che si stanno dicendo. Quello che Clark sta facendo è portare molte persone nuove verso il basket, gente nuova che ora guarda il nostro sport. Non roviniamo tutto quello che sta succedendo: Caitlin Clark è il motivo per cui in WNBA succederanno un sacco di grandi cose”.