NBA, quanti rimpianti per i Pacers in Gara 1, Haliburton: “È colpa nostra”

Gli Indiana Pacers se la ricorderanno a lungo, questa Gara 1 delle Eastern Conference Finals. Con 22 palle perse, di cui due negli ultimi 30 secondi, i Pacers hanno sprecato la chance di vincere Gara 1 al TD Garden e ribaltare subito il fattore campo degli avversari. Erano sul +3 a dieci secondi dalla fine con la palla in mano. Ma in quel momento una rimessa di Nembhard e Siakam ha finito per regalare il possesso ai Celtics. La tripla di Brown ha mandato la sfida all’overtime, dove Boston ha avuto la meglio.

Aaron Nesmith, ala piccola dei Pacers, ha commentato con poche ma importanti parole:

“Gliel’abbiamo regalata. Avremmo dovuto vincere noi la partita”

Anche Tyrese Haliburton, leader tecnico e morale di questa squadra, ha espresso un commento simile alla fine della partita:

“Penso sia colpa nostra. Loro sono una grande squadra in difesa, hanno ottimi difensori a livello individuale e collettivo. Ma non sono una squadra che provoca molte palle perse. Penso che siano state più colpa nostra che merito loro, e dobbiamo migliorare. Noi sappiamo che possiamo giocarcela con questi ragazzi. Siamo scoraggiati per le giocate fatte nel finale, ci sentivamo in grado di vincere, ma non è andata così. Ma quello che voglio dire è incoraggiante. Nelle Gare 1 della prima e seconda serie abbiamo fatto schifo. Oggi abbiamo giocato alla grande per 47 minuti, è mancato l’ultimo minuto”

Rick Carlisle, head coach dei Pacers, si è detto soddisfatto per l’atteggiamento dei suoi giocatori:

“Per tutto l’anno il nostro motto è stato: ‘Continuiamo a giocare, a spingere, a eseguire, a continuare a giocare a prescindere da tutto’. Ci ha permesso di andare sempre bene, anche stanotte. È brutto che abbiamo fatto così tante cose buone nella partita e alla fine è stato deciso tutto da un paio di errori. Ma questi sono i Playoff NBA, e dobbiamo imparare per migliorare”

