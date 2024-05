Mercato NBA, Bronny James incontrerà ancora Phoenix Suns e Los Angeles Lakers

Bronny James verrà selezionato al prossimo Draft NBA 2024? Difficile rispondere alla domanda, ma quello che sappiamo è che il figlio di LeBron ha registrato performance di tutto rispetto durante la Combine andata in scena in questi giorni. Il 19enne ha già ricevuto una decina di inviti per workout individuali con diverse franchigie della lega, ma Bronny sembra intenzionato a partecipare a pochi allenamenti selezionati, come quelli organizzati da Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Ricordiamo che Phoenix avrà la 22a scelta nel prossimo Draft e Los Angeles avrà la 17a e la 55a scelta. Difficile, però, immaginare i Suns draftare Bronny James così in alto, soprattutto perché hanno bisogno di un elemento in grado di contribuire immediatamente alla causa, vista la loro situazione in termini di Salary Cap.

D’altra parte, è del tutto possibile che i Lakers si trovino a selezionare l’ex giocatore di USC non al primo, ma al secondo turno. Soprattutto perché ciò consentirebbe a LeBron James – il cui futuro resta poco chiaro – di realizzare uno dei suoi sogni più grandi, ovvero fare squadra con suo figlio. Da notare, tuttavia, che la franchigia che vorrà dare una possibilità a Bronny, dovrà farlo con un contratto di tutto rispetto e non con un “Two-ways contract”, come ribadito dal suo agente Rich Paul:

“Sì, confermo questa richiesta. Le franchigie sanno già cosa devono fare per avere Bronny. Non firmeremo contratti diversi. Alcune squadre pensano che sarà scelto tra il 20° e il 40° posto, alcune squadre pensano che sarà scelto tra la 30° e 50° posizione, e poi ci sono alcuni che pensano che non sarà nemmeno scelto… Ma ci vuole solo una squadra che sia convinta delle potenzialità di James. Bronny è uno dei nostri clienti e devo cercare di aiutare a trovare il posto giusto e l’accordo giusto per tutti i miei giocatori. Questo è il modo in cui vedo le cose.”

