All-NBA, annunciati i quintetti: protagonisti Jokic, SGA e Doncic

Nella notte italiana la lega ha annunciato i tre quintetti All-NBA per la stagione regolare conclusa un mese fa. Per il primo anno, il premio era assegnato senza considerare i ruoli nei quintetti. Era inoltre valida anche la regola che i giocatori, per essere premiati, devono aver giocato almeno 65 partite nella regular season. Sono così rimaste escluse parecchie stelle All-NBA nella scorsa stagione, come Joel Embiid, Donovan Mitchell e Jimmy Butler.

Nel primo quintetto All-NBA ci sono l’MVP Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum. È la sesta selezione di fila per Giannis nel First Team e la quinta per Luka Doncic. Tutti, a eccezione di Jokic, erano già stati inseriti nel primo quintetto nella scorsa stagione.

Questo premio ha un’importanza particolare per Doncic e SGA, perchè sono eleggibili a firmare un supermassimo contrattuale da record nel 2025. Doncic potrebbe firmare un’estensione da 5 anni e 346 milioni, con 60 milioni nel 2026-27 fino a 79 nella stagione 2030-31. SGA potrebbe invece accordarsi per un quadriennale da 294 milioni. Diventerebbe il primo giocatore NBA della storia a superare la soglia degli 80 milioni a stagione.

Nel second team All-NBA ci sono Anthony Edwards, Jaylen Brunson, Kevin Durant (a l’11 selezione nei quintetti NBA in carriera), Kawhi Leonard e Anthony Davis. Completano il terzo quintetto Tyrese Haliburton, Domantas Sabonis, Devin Booker, Steph Curry e LeBron James.

Haliburton è il primo giocatore dei Pacers a entrare nell’All-NBA da Victor Oladipo nella stagione 2017-18. Brunson è invece la prima guardia dei Knicks a guadagnare una selezione dai tempi di Walt Fraizer nel 1974-75.

A 39 anni LeBron è diventato il giocatore più anziano nella storia a essere inserito in un quintetto All-NBA. Era già diventato il più giovane a farne parte nel 2005. Le sue 20 selezioni in carriera sono il più numero più alto della storia. Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Tim Duncan sono secondi a parimerito, ma fermandosi a 15.

