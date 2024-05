NBA, Dallas vince ancora in Minnesota grazie ad un “game winner” di Luka Doncic

Dopo la sconfitta casalinga in Gara 1, i Minnesota Timberwolves non sono riusciti a ristabilire le cose nemmeno nel match andato in scena nella notte. Questo perché Dallas – ancora una volta – ha avuto la meglio sul campo ‘nemico’, grazie ad un super Luka Doncic che ha realizzato il game winner del 109-108 per la compagine texana. Lo sloveno ha chiuso la sua personalissima prestazione con un bottino di 32 punti, 13 assist, 10 rimbalzi e – come detto – il canestro della vittoria a 3 secondi dalla sirena, davanti alle immense braccia di Rudy Gobert (16 punti, 10 rimbalzi). Supportato magistralmente dall’amico Kyrie Irving (20 punti, 6 assist) e dalla coppia Daniel Gafford – Derek Lively II (30 punti, 14 rimbalzi, 5 stoppate totali), “Luka Magic” ha regolato senza problemi Naz Reid (23 punti), Anthony Edwards (21 punti, 7 assist, 5 rimbalzi), Mike Conley (18 punti, 5 rimbalzi, 5 assist) e compagnia cantante.

Dallas si trova, ora, in vantaggio per 2-0 in questa finale di Conference, dopo essere stata anche a -18 durante il corso del match. Il futuro sembra promettere bene, poiché i Mavericks si trasferiranno in Texas per le prossime due partite casalinghe. L’orizzonte è sulle NBA Finals 2024. Ecco perché Minnesota dovrà cercare di cambiare le cose all’American Airlines Center dopo questa dolorosa sconfitta. I numeri non sono dalla loro parte: nella NBA, solo 34 squadre su 456 sono riuscite a rimontare 0-2 e a vincere una serie di playoff. Il problema è che solo 5 di queste 34 squadre lo hanno fatto avendo perso le prime due partite in casa: i Lakers del 1969, i Rockets del 1994, i Mavericks del 2005, i Celtics del 2017 e i Clippers del 2021.

