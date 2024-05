NBA, Doncic e Irving spettacolari, Gara 1 è dei Mavs

Dallas non aveva il fattore campo in questa Gara 1, ma sapeva di essere più riposata. La serie tra Wolves e Nuggets si era prolungata fino a domenica, e i Mavs volevano sfruttare la loro freschezza per vincere la prima partita della serie. I Wolves sono rimasti avanti per gran parte della sfida, ma nell’ultimo quarto gli ospiti, guidati da Luka Doncic, hanno rimontato e vinto sul punteggio di 108-105.

Se sono riusciti a rimanere in partita nel primo tempo il merito è però soprattutto di Kyrie Irving. Lo sloveno ha avuto parecchie difficoltà in attacco nei primi tre quarti, ma ci ha pensato Irving a tenere a galla i suoi. Kai ha segnato 24 punti nel primo tempo (saranno 30 a fine serata), e a fine partita ha commentato:

“Noi sappiamo che [Luka] è uno dei migliori scorer di sempre. Lo ha già provato in passato, e sappiamo che quando non riesce a giocare bene in attacco nel primo tempo, nel secondo sarà ancora più aggressivo. Penso che siamo stati in grado di trovare il giusto di equilibrio tra il ruolo di playmaker e quello di realizzatore principale, senza mancare in altri aspetti del gioco”

Nell’ultimo quarto Doncic è riuscito a giocare al suo livello in attacco, segnando 15 punti (33 in tutta la partita) con 5/8 dal campo. Lo sloveno ha permesso ai Mavs di completare la rimonta e portare a casa la vittoria. A fine serata ha commentato così la prestazione di Irving e quello che si è detto prima di scendere in campo nell’ultimo quarto:

“Ha giocato benissimo. Saremmo stati sotto di 20 se non avesse segnato così tanto, lo apprezzo perché ci ha tenuti in partita. Ho detto a me stesso: ‘Dobbiamo vincere questa partita, devo migliorare’. Non ho giocato bene nei primi tre quarti, ma nell’ultimo sono riuscito a fare il mio e ho guidato la squadra alla vittoria”

