NBA, Kevin Garnett su Doncic: “È l’unico che può raggiungere LeBron”

Che Luka Doncic sia una delle stelle della NBA è ormai fuor di dubbio. Trascinatore dei Dallas Mavericks fino alle Finals, giocatore offensivo letale che può accendersi da un momento all’altro e dissezionare intere franchigie e ore di allenamento in un nanosecondo. Nel mondo della pallacanestro, ma in generale dello sport, c’è sempre il vizietto di fare paragoni. E per Doncic il paragone più immediato è LeBron James. Almeno secondo l’ex Celtics Kevin Garnett.

“Ascoltate, Luka è destinato ad essere l’unico a raggiungere LeBron. Nessuno vuole ammetterlo”.

Per lo sloveno una stagione da incorniciare: 33.9 punti di media a partita, ai quali si aggiungono 9.2 rimbalzi e 9.8 assist e la terza posizione nella corsa al premio di Most Valuable Player.

“Luka ha tenuto una media di 33 punti quest’anno? Andiamo. Gioca su una gamba sola, beve birra, si diverte, fa Dio solo sa cos’altro”.

Anche un’altra leggenda dei Celts, Paul Pierce, non si è risparmiato in elogi a Doncic.

“È al 100% nel suo momento migliore. Perché dovete capire che gioca da professionista da quando aveva 16 anni. Ora ha 25 anni, è nel pieno della sua maturità. Si tratta poi di capire quanto durerà il suo periodo di massimo splendore. Ma forse ci è già dentro. Ha cinque selezioni nella prima squadra All-NBA, dove è entrato già al termine del suo secondo anno nella lega. È arrivato in America nel fiore degli anni”.

