NBA, Podziemski promette: “Non mi perderò più i Playoff”

Un Play-In guadagnato nelle ultimissime partite di stagione, sulle spalle del solito Steph Curry e di un rookie il cui potenziale erano riusciti a scovare solo i celebri scout della Baia. Brandin Podziemski ha chiuso la sua prima stagione NBA come uno dei protagonisti e una delle poche luci per la franchigia allenata da Steve Kerr.

La sconfitta da dentro-fuori nel derby contro i Sacramento Kings brucia ancora, dopotutto si tratta di agonisti di massimo livello. Per i Golden State Warriors è la terza volta che mancano la qualificazione ai Playoff nelle ultime 12 stagioni. Una pessima sensazione che Podz non vuole più sentire, come ha confessato al programma Willard and Dibs.

“Voglio esserci. Mi aspetto di non arrivare mai più ai playoff nella mia carriera. Per me, vedere la fisicità, la durezza, il modo in cui l’arbitraggio cambia nei Playoff… penso che si adatti al mio stile di pallacanestro. Sono un giocatore fisico su entrambi i lati del campo. Quindi penso che mi si addica, ed è qualcosa che non vedo l’ora di fare, soprattutto l’anno prossimo”.

Inserito nella formazione titolare al posto di un Klay Thompson in difficoltà, Podziemski ha immediatamente fornito una botta di spirito. Ha chiuso la stagione con medie ottime: 9.1 punti con il 45.4% al tiro, 5.8 rimbalzi e 3.7 assist in 74 partite. Lunedì il 21enne è stato selezionato nella prima squadra NBA All-Rookie 2023-24, insieme a Chet Holmgren degli Oklahoma City Thunders, Jaime Jaquez Jr. dei Miami Heat, Brandon Miller degli Charlotte Hornets e Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs.

