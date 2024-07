Olimpiadi Parigi 2024, LeBron James sarà tra i portabandiera della spedizione statunitense

LeBron James, alla quarta Olimpiade della carriera dopo le affermazioni di Pechino 2008, Londra 2012 e il bronzo ad Atene nel 2004, sarà uno dei due portabandiera della delegazione americana presente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’onorificenza era già toccata, al femminile, a Sue Bird (Tokyo 2020, poi 2021) e Dawn Stanley (2004).

Il momento in cui Steph Curry ne dà notizia a LeBron e a tutta la squadra riunita è stato ripreso e condiviso sui social.

Fit to lead 👑

The moment LeBron James found out he will be the first 🇺🇸 #USABMNT athlete to serve as a @TeamUSA Flag Bearer. pic.twitter.com/kEWK45BBQH

— USA Basketball (@usabasketball) July 22, 2024