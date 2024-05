Chicago Bulls, Craig e Unseld si aggiungono allo staff di Donovan

Due addii. Due arrivi. La matematica non è un’opinione nemmeno sulle panchine della NBA. Via Chris Fleming e Josh Longstaff, era tempo per Billy Donovan di rinnovare il pool di collaboratori e allenatori in seconda nei suoi Chicago Bulls. E il doppio colpo arriva nell’arco di sole 24 ore. Prima Wes Unseld Jr. poi Dan Craig, come ha riportato Adrian Wojnarowski di ESPN.

Unseld – ex allenatore capo degli Washington Wizards – ha trascorso sulla panchina della squadra capitolina più di due stagioni. Una finestra che aveva ottenuto dopo aver trascorso sei anni con Micheal Malone in quel di Denver, e dopo aver girovagato per altre franchigie NBA (Wizards stessi dal 2005, Warriors e Magic). Dan Craig, fresco di quattro annate da assistente per Ty Lue ai Los Angeles Clippers, è cresciuto sotto la guida sapiente di un mostro sacro come Eric Spoelstra. Per il quale, tra il 2015-2016, ha allenato la squadra di G-League dei Miami Heat guidandola alla vittoria del titolo.

Insomma, per una franchigia come i Chicago Bulls che sta tentando da anni di risalire la china, la scelta è chiara. niente più esperimenti ma usato sicuro. Tra chi la sua esperienza da head coach in NBA l’ha già fatta e chi è stato cresciuto dai migliori. E pensare che si era parlato anche di contatti con David Fizdale e Dwane Casey…

