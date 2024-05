NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

La stagione regolare NBA 2023-2024 nella notte italiana tra tra domenica 14 e lunedì 15 aprile. Dopo gli spareggi Play-in è tempo di entrare nel vivo con la prima palla a due dei Playoff NBA 2024.

NBA Playoff 2024: le squadre qualificate

Dopo l’ultima serata di regular season, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks e Phoenix Suns sono le dodici squadre ad avere la certezza matematica di un posto ai Playoff. I biancoverdi, grazie al record parziale 64-18, hanno messo in bacheca anche il titolo dell’Atlantic Division, la prima testa di serie nella Eastern Conference e il miglior record NBA, che garantisce loro il fattore campo in caso di partecipazione alle NBA Finals 2024.

Gli accoppiamenti NBA Playoff 2024 aggiornati

Registrato l’esito delle sfide Play-in il tabellone Playoff NBA è ora completo. Preview e aggiornamenti per ogni serie, partita dopo partita.

Eastern Conference

1° turno

(1) Boston Celtics vs. Miami Heat (8) [4-1]

(2) New York Knicks vs. Philadelphia 76ers (7) [4-2]

(3) Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers (6) [2-4] — LEGGI LA PREVIEW

(4) Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic (5) [4-3] — LEGGI LA PREVIEW

2º turno

(1) Boston Celtics vs (4) Cleveland Cavaliers [4-1]

(2) New York Knicks vs Indiana Pacers (6) [3-2]

Eastern Conference Finals

(1) Boston Celtics vs (2) New York Knicks / Indiana Pacers (6)

Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Pelicans (8) [4-0]

(2) Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers (7) [4-1]

(3) Minnesota Timberwolves vs. Phoenix Suns (6) [4-0]

(4) L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks (5) [2-4] — LEGGI LA PREVIEW

2º turno

(1) Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks (5) [2-3]

(2) Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves [3-3]– LEGGI LA PREVIEW – Per arrivare preparati a Gara 7: migliori prestazioni individuali all-time e squadre con più successi.

NBA Play-in: le squadre qualificate

Quadro aggiornato al termine dei Play-in. Ai Playoff della Eastern Conference vedremo Philadelphia 76ers e Miami Heat. La squadra di coach Spoelstra acciuffa per il secondo anno consecutivo l’ottava testa di serie del tabellone.

Nella Western Conference invece, l’ottava testa di serie è appannaggio dei New Orleans Pelicans, che raggiungono i Los Angeles Lakers dopo il successo sui Sacramento Kings. Gialloviola settimi, NOLA vs OKC.

