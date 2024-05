NBA Playoff, Western Conference Semifinals 2024: Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

La serie Playoff 2023 contro Minnesota aprì la cavalcata che consacrò Denver, allora numero 1 del tabellone, nel corso della passata postseason. A distanza di 13 mesi da quell’accoppiamento al first round, le strade di Nuggets (campioni NBA in carica) e Timberwolves – alla terza partecipazione Playoff consecutiva dopo diversi anni di digiuno – si incrociano nuovamente, un turno più in là. Se è vero che l’esperienza la fa da padrona ai Playoff, vale la pena soffermarsi su quest’ultimo dato, ben più di una semplice nota di contesto. Un anno dopo, Denver difende l’anello, Minnie approccia alle Semifinali di Conference in virtù della prima serie di Playoff dal 2004.

Nel 2023 il record di 53-29 era valso ai Nuggets la prima testa testa di serie nella griglia Playoff della Western Conference. Al termine di questa regular season, nonostante quattro vittorie in più, i ragazzi di coach Mike Malone non sono riusciti ad assicurarsi il #1 (tie-breaker sfavorevole rispetto ai Thunder). Per la prima volta nella storia NBA tre squadre sono arrivate all’ultima notte della maratona da 82 partite a parità di record (56-25). OKC, Minnesota e – appunto – Denver. La stagione regolare lo dimostra: il crescendo dei Timberwolves rappresenta il miglior presupposto per saggiare le ambizioni di bis della franchigia del Colorado. Il turno inaugurale dei Playoff dimostra, parimenti, quanto fuorvianti possano essere i precedenti stagionali, che pure titolano questo paragrafo. Minnie, vincente 4-0 sui Suns, aveva perso tutte le tre sfide contro Phoenix, trovandosi sempre con uno svantaggio in doppia cifra a tabellone nel secondo tempo delle partite. Andiamo quindi piuttosto rapidi sulla carrellata tra Nuggets e Timberwolves, peraltro rivali di Northwest Division.

Il bilancio è in parità (2-2). Il primo incrocio, al Target Center di Minneapolis coincise con la prima sconfitta stagionale di Denver. Padroni di casa al comando nel punteggio dalla palla a due fino alla sirena finale, complice una performance straordinaria a cronometro fermo (26-27 dalla lunetta). Due match ravvicinati a marzo: nella notte italiana tra il 19 e il 20 del mese, Denver – convinta a rinunciare alla visita alla Casa Bianca – sconfisse una Minnesota senza i tre “lunghi” a roster 115-112. Dieci giorni più tardi i T’Wolves (non più sul mercato) si “vendicarono” agganciando momentaneamente la vetta della Conference, lasciata solo a stagione finita. Quasi decisiva, in tal senso, un ultimo match segnato dai 41 punti a firma Jokic (con 16-20 al tiro e 11 rimbalzi catturati).

Il 5° miglior attacco per produzione su 100 possessi (Denver) contro la difesa più efficiente di tutta la stagione regolare (Minnie). I T’Wolves sembrano almeno sulla carta avere i giocatori giusti, per numero e stazza, da spendere su Jokic. L’alternanza potrebbe mischiare le carte, ma Gobert da solo non può bastare (13-21 in single coverage, 61.9 % per Jokic). Il francese non prende la sfida sul personale, comunque.

Asked Rudy Gobert how he thinks about defending Nikola Jokic in this series, given that he will often not be the primary guy guarding him:

"I always say that even when I’m not directly guarding him, I’m always guarding him. I feel the same way with anybody that’s on the floor –…

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) May 1, 2024