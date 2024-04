NBA Playoff 2024, Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers: la preview

Sarà Bucks contro Pacers. Terza contro sesta. Damian Lillard contro Tyrese Haliburton. Una rivalità che dopo la semifinale di In-Season Tournament si è decisamente accesa, in un primo turno che si prospetta molto più divertente del previsto.

I Milwaukee Bucks hanno chiuso la stagione regolare zoppicando, sia per l’infortunio di Giannis Antetokounmpo sia a causa dei problemi difensivi che si trascinano dietro da inizio stagione. Una regular season iniziata con equilibri precari e finita peggio, con l’esonero di Adrian Griffin e l’arrivo di Doc Rivers che, a conti fatti, non ha cambiato ancora nulla. La corazzata difensiva di due anni fa – con Jrue Holiday e Giannis nel primo quintetto All-Defensive – è solo un lontano ricordo, visto che quest’anno Milwaukee ha faticato in entrambe le metà campo. La squadra è 13ª per Offensive Rating e 17ª per Defensive Rating da dopo l’All-Star break: numeri non accettabili per una squadra che ambisce a essere una contender.

A proposito, i Pacers non sono certo una contender al livello di Boston (anche perché forse ad Est nessuna ci si avvicina), ma possono sicuramente dire la loro in questi Playoff. La finale dell’In-Season Tournament – persa contro i Lakers – rimane tutt’ora il punto più alto di tutta la loro regular season, torneo in cui hanno macinato qualsiasi avversario grazie al loro basket divertente, esuberante e con un pizzico di incoscienza. La filosofia della squadra di Carlisle sembra essere abbastanza chiara fin da inizio stagione: segnare più punti degli altri.

Una cosa è certa: se siete amanti della difesa, questa NON è la serie per voi.

Precedenti stagionali

In regular season la serie è incredibilmente sul 4-1 in favore di Indiana. I Pacers hanno più volte dimostrato di poter battere Milwaukee, mettendo in luce i limiti difensivi di un quintetto lento e con gravi lacune nella difesa perimetrale sugli esterni.

L’unica sconfitta è arrivata il 13 dicembre, in una partita in cui Giannis Antetokounmpo ha registrato il suo career-high: 64 punti in 37 minuti. E non è un caso che il greco abbia tenuto ben 42.2 punti di media in cinque incontri stagionali con Indiana: la squadra di Carlisle è quella che subisce più punti di media in area in tutta la NBA (ben 58.4 a partita).

L’ultima sfida tra le due risale al 3 gennaio, un fattore sicuramente rilevante visto che in questi tre mesi i Bucks hanno cambiato allenatore (il che non significa necessariamente “migliorato”) e aggiunto una pedina che potrà essere fondamentale all’interno della serie come Pat Beverley (viste le già citate lacune difensive).

Lato Pacers, invece, la rivoluzione è partita dall’addio di Buddy Hield e il conseguente arrivo di un’altra star come Pascal Siakam. Mossa che, almeno a livello di risultati, non sembra aver spostato molto finora: Indiana è 23-18 con Siakam in stagione e 24-17 senza il camerunese.

Chiavi tattiche / Giocatori da seguire

I Pacers – tenendo fede al loro nome – corrono, e anche tanto. Sono secondi in stagione per pace (possessi medi giocati ogni 48 minuti), dietro solamente a Washington, ma con un attacco migliore anni luce per talento ed efficienza (120.5 di Offensive Rating e 60.6% di True Shooting).

Milwaukee dovrà essere brava a rallentare il gioco e non farsi trovare scoperta in transizione o sulle rimesse veloci. Con Giannis in campo faranno sicuramente meno fatica in difesa, soprattutto con un quintetto piccolo formato da Lillard, Beverley, Middleton, Portis e Antetokounmpo.

Proprio come dimostrato dai Lakers in finale dell’In-Season Tournament, ciò che Indiana soffre di più è un centro estremamente mobile e protettore del ferro proprio come Anthony Davis. Oltre ad una pressione perenne e asfissiante su Tyrese Haliburton a tutto campo, in quel caso portata da Reddish e Vanderbilt.

La foto in copertina non è casuale: i due giocatori chiave di questa serie saranno proprio Tyrese Haliburton e Damian Lillard. Il primo non è mai sembrato al top dopo l’infortunio muscolare alla coscia patito a gennaio, abbastanza lontano dall’Hali da 25 punti e 12 assist di cui ci eravamo innamorati ad inizio stagione. Il secondo – vista anche la probabile assenza di Giannis per Gara 1 – si gioca davvero tanto della sua carriera. Sappiamo tutti cosa è in grado di fare, ma dovrà nuovamente dimostrarlo in una delle serie probabilmente più importanti della sua carriera.

Nella metà campo difensiva, invece, molto passerà dalla marcatura di Pat Beverley su Haliburton e Giannis schierato da centro su Myles Turner, per arginare i pick-n-roll e le conclusioni al ferro.

E se i Bucks non vogliono uscire in 4 gare è meglio che Brook Lopez rimanga in panchina per più tempo possibile.

Pronostico

Con Giannis in campo dal primo minuto ci saremmo sbilanciati dalla parte di Milwaukee con un 4-1 o 4-2 in favore dei Bucks, ma il fatto che il nativo di Atene salterà molto probabilmente almeno le prime due gare (che si giocheranno Milwaukee) renderà la vita ai suoi molto più difficile e l’upset dei Pacers non è per nulla impossibile.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are preparing to be without two-time MVP Giannis Antetokounmpo for the start of their opening round series against the Indiana Pacers, but are hopeful treatment on his left calf strain will allow him to return sometime later in the series. pic.twitter.com/8p0wCiRSRl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 16, 2024

L’esperienza dei Bucks dovrebbe dare molte più sicurezze di quelle che in realtà trapelano osservando le loro prestazioni. La tenuta –soprattutto mentale – di questa squadra non è quella che ci si aspetta da una pretendente al titolo e vederli uscire al secondo turno, se non al primo, non sarebbe certo una grande sorpresa.

(3) Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers (6): gli orari italiani della serie

Gara 1: notte tra domenica 21 aprile e lunedì 22, ore 1:00 | Pacers @ Bucks

Gara 2: notte tra martedì 23 aprile e mercoledì 24, ore 2:30 | Pacers @ Bucks

Gara 3: sera di venerdì 26 aprile, ore 23:30 | Bucks @ Pacers

Gara 4: notte tra domenica 28 aprile e lunedì 29, ore 1:00 | Bucks @ Pacers

Gara 5*: martedì 30 aprile, orario da definire | Pacers @ Bucks

Gara 6*: giovedì 2 maggio, orario da definire | Bucks @ Pacers

Gara 7*: sabato 4 maggio, orario da definire | Pacers @ Bucks

* se necessario

