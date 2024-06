NBA Finals, Jayson Tatum non ha dimenticato il Kyrie Irving compagno di squadra: “Grandi ricordi”

La sfida nella sfida tra Kyrie Irving e il suo passato a tinte biancoverdi costituirà molto probabilmente il canovaccio mediatico della serie di NBA Finals 2024 al via nella notte italiana tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno. A prescindere da quello che sarà il risultato finale, sono i protagonisti stessi a smorzare i toni di questa rivalità latente. Jayson Tatum ha commentato così di recente i trascorsi di Irving in Massachusetts.

“Ovviamente ci sono stati alti e bassi, ma per quanto mi riguarda ero al primo e secondo anno nella lega. Ho potuto trascorrere dei momenti con una superstar attorno praticamente ogni giorno e capire come muovermi all’interno di quel contesto. In campo, poi, è uno dei giocatori più talentuosi che abbia mai visto. Sembra sia passato moltissimo tempo [da allora], ma ho grandi ricordi del [Kyrie Irving] compagno di squadra.”