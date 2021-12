NBA, Steph Curry supera Ray Allen: tripla da record

Iconico. Un aggettivo che descrive a un tempo il traguardo tagliato da Steph Curry – re delle triple ogni epoca in NBA – e lo scenario della sua impresa: il Madison Square Garden di New York.

Steph Curry, missione compiuta: superato Ray Allen

Dimenticando per un attimo la tensione della partita, dopo cinque minuti elettrizzanti alla caccia del record, l’adrenalina si può sciogliere nella gioia del momento. L’abbraccio Reggie Miller e Ray Allen segna un simbolico passaggio del testimone alla chiusura del cerchio. La torcia è stata passata ed è in buone mani, ha scritto He Got Game su Instagram

An emotional moment for the greatest 3-point shooter in NBA history. pic.twitter.com/uctYRr5fer — NBA TV (@NBATV) December 15, 2021

Ecco la tripla numero 2974, quella che ha certificato il nuovo record da parte del #30.

The shot that made history.@StephenCurry30 is now the NBA's all-time leader in 3PM! pic.twitter.com/pkWLnmQBD7 — NBA TV (@NBATV) December 15, 2021

Triple realizzate in NBA | Classifica

GIOCATORE TRIPLE REALIZZATE NUMERO PARTITE STEPHEN CURRY 2977 789 Ray Allen 2973 1300 Reggie Miller 2560 1389 James Harden 2509 903 Kyle Korver 2450 1232

