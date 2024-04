NBA Play- in, Playoff nella Eastern Conference: combinazioni e scenari

Tutte e 30 le squadre in campo, 15 partite in programma, 12 delle quali hanno effetti sul tabellone Playoff NBA 2024 che andrà a comporsi. Teste di serie, accesso diretto o Play-in: vediamo tutte le combinazioni e gli scenari da considerare partita per partita, nelle due Conference. In quest’articolo, il focus sulla Eastern Conference.

Eastern Conference: combinazioni e scenari Playoff NBA 2024

I Boston Celtics sono l’unica squadra già certa della prima testa di serie. Chicago Bulls e Atlanta Hawks hanno invece occupato due dei quattro slot Play-in e attendono di conoscere settima e ottava testa di serie. La vincente dello spareggio tra Bulls e Hawks (#9 e #10 del tabellone) incontrerà proprio la perdente tra le due di cui sopra.

Milwaukee Bucks: certi della #2 in caso di vittoria contro gli Orlando Magic. I ragazzi di Doc Rivers potrebbero consolidare la posizione anche in caso di sconfitta, a patto però che Bulls e Hornets battano rispettivamente Knicks e Cavaliers, immediate inseguitrici. Nel peggiore dei casi – sconfitta contro i Magic e successo per New York e Cleveland – Milwaukee manterrebbe ad ogni modo il fattore campo al primo turno di Playoff, non potendo scendere al di sotto del quarto posto in graduatoria. Se Charlotte dovesse battere Cleveland, e i Knicks archiviassero la pratica Bulls, Milwaukee – pur con un KO – finirebbe al terzo posto nella Conference.

Orlando Magic: con una vittoria metterebbero in ghiaccio il #5 posto. Se al loro successo dovesse accompagnarsi una vittoria di 76ers (vs Nets) e Hawks (vs Pacers), chiuderebbero al sesto posto, strappando l’ultimo accesso diretto alla postseason. In tal senso, molto dipende dalla sfida tra Indiana e Atlanta. Un successo dei ragazzi di coach Snynder darebbe una grossa mano ai Magic. Se il risultato dovesse sorridere ai Pacers, a fronte di una sconfitta dei Magic, questi ultimi sarebbero costretti a passare dagli spareggi Play in come settima od ottava testa di serie.

New York Knicks: lo scenario più probabile vede i ragazzi di coach Thibodeau al terzo posto nella Eastern Conference. Per la matematica certezza c’è bisogno di un successo su Chicago (già certa del Play -in). In caso di KO – sarebbe necessaria una vittoria di Magic e Hornets (rispettivamente su Bucks e Cavaliers). Possibile anche un sorpasso su Milwaukee per il #2, con un successo su Chicago e la sconfitta dei Bucks contro i Magic

Alla peggio – sconfitta contro Chicago e successo per Bucks e Cavaliers – New York chiuderebbe al quarto posto. Ciò significherebbe disputare ad ogni modo il primo turno Playoff con il vantaggio del fattore campo nella serie a sette gare.

Philadelphia 76ers: per il quinto seed non ci sono molte combinazioni. Philadelphia è obbligata a battere Brooklyn e deve aggrapparsi a un eventuale successo degli Hawks sui Pacers. Diversamente, anche in caso di vittoria contro i Nets, non potrebbero aspirare a qualcosa di meglio del settimo posto. Se battuti dai Nets, con gli Hawks vincenti sui Pacers, i 76ers chiuderebbero ottavi.

Miami Heat: per salire in graduatoria rispetto all’ottavo posto attuale, fino al best case scenario (#5), Miami deve vincere contro Toronto e sperare che Bucks, Hawks e Nets facciano altrettanto contro Magic, Pacers e Sixers.

Indiana Pacers: corsa sui Magic per un 5 posto che – anche nel loro caso – rappresenta il miglior scenario possibile al termine della stagione. Indiana deve sbrigare la pratica Hawks e “tifare” per una vittoria Bucks sui Magic. Una sconfitta contro Atlanta, già certa del Play-in, potrebbe condannare ad analogo scenario anche i ragazzi di coach Carlisle.

Cleveland Cavaliers: ai nastri di partenza dell’ultima notte di stagione regolare è la quarta forza del tabellone. Una vittoria sugli Hornets – e la contemporanea sconfitta per Bucks e Knicks – proietterebbe Cleveland fino al numero 2 della Conference, alle spalle dei Celtics. Un successo bluarancio sui Bulls, invece, lascerebbe Cleveland al terzo posto.

