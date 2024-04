NBA, OKC finisce al primo posto ad Ovest. Holmgren ci crede: “Concentrati sul traguardo grosso”

Gli Oklahoma City Thunder fanno davvero sul serio. La compagine di Oklahoma ha infatti chiuso la sua stagione regolare NBA al primo posto ad Ovest, con il record di 57-25 (lo stesso di Denver, ndr). Peraltro, i Thunder sono la squadra più giovane di sempre a chiudere al primo posto da quando è stato introdotto il concetto di seeding nel 1984. Oklahoma City ha un’età media di 23.9 anni, ponderata in base al tempo di gioco, che è quasi due anni più giovane di quella dei Phoenix Suns 2004-2005. Intervistato ieri sera dopo la vittoria netta su Dallas per 135-86, Chet Holmgren si è detto soddisfatto della clamorosa stagione per ora registrata:

“Come abbiamo festeggiato? Con la maglietta blu da campione della Northwest Division che è stata distribuita negli spogliatoi. È un semplice riconoscimento per il frutto di tutto il duro lavoro che abbiamo svolto. Non siamo nella posizione in cui ci troviamo per caso. C’è stata molta dedizione e duro lavoro. Non stiamo festeggiando in maniera prepotente, perché siamo concentrati su quello che vogliamo davvero. Abbiamo ancora molto lavoro da fare.”

Oklahoma City e Denver attenderanno i risultati delle partite di play-in dell’Ovest per sapere chi affronteranno nel primo turno dei playoff. I Nuggets giocheranno contro la vincente della partita tra New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers . Il perdente di quella gara giocherà contro il vincitore di Sacramento Kings-Golden State Warriors che determinerà peraltro l’avversario al primo turno dei Thunder.

