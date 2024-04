NBA, caso scommesse: Jontay Porter rischia di essere bandito

Jontay Porter rischia grosso. Il giocatore dei Toronto Raptors, fratello di Micheal dei Denver Nuggets, è fermo dal 22 marzo. Giorno in cui la NBA ha aperto contro di lui un’indagine per scommesse sportive. E ora le parole del commissioner Adam Silver non fanno ben sperare il two-way player. La lega starebbe infatti pensando di rendere esemplare il suo caso e comminargli una durissima punizione.

Il caso betting di Porter

Le irregolarità registrate dalla NBA sono relative a due sole partite durante la stagione ancora in corso. In entrambe si è registrato un aumento delle scommesse sulla quota under (vale a dire sotto un determinato quantitativo) in diverse statistiche su Porter, tutte sospettosamente vinte dopo la sua uscita dalla partita in capo a pochi minuti. Il primo caso durante la sconfitta dei Raptors contro i Los Angeles Clippers del 26 gennaio. Porter ha giocato solo quattro minuti prima di essere escluso a causa di un infortunio all’occhio. Ha chiuso con 0 punti, 3 rimbalzi e 1 assist e ha tentato 0 tiri da tre. L’under su tutte e quattro le categorie è stato centrato. In particolare quello sulla statistica delle triple tentate, che quella sera è stato il maggior vincitore di tutte le prop bet NBA.

E ancora il 20 marzo, quando i Raptors sono caduti contro i Sacramento Kings. Porter ha giocato solo tre minuti in quella partita prima di essere escluso per influenza. Anche qui 0 punti, 2 rimbalzi e 0/1 al tiro, il che ha permesso di ottenere gli under in tutte queste categorie. Ancora una volta, le sue scommesse sono state le più redditizie per gli scommettitori NBA quella sera. Più conti scommesse avrebbero tentato di puntare grandi somme (fino a 20.000 dollari) su Porter. Un numero che ha fatto drizzare le antenne alla lega.

La punizione esemplare

Secondo Tim Bontemps di ESPN, Silver ha definito gravissime le presunte azioni di Porter.

“Ho a disposizione un’enorme gamma di misure disciplinari. Ma quello di cui è accusato è un peccato capitale per l’NBA, e l’ultima, estrema opzione che ho è quella di bandirlo dal campionato. Questo è il livello di autorità che ho qui. Perché non c’è niente di più grave in questa lega quando si tratta di scommesse sulle nostre partite. Questo è un coinvolgimento diretto del giocatore. L’indagine è in corso, ma le conseguenze potrebbero essere molto gravi”.

