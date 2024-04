Rajon Rondo ufficializza il ritiro dal basket NBA

Rajon Rondo, di recente ospite del podcast All The Smoke, ha ufficializzato il proprio addio alla pallacanestro NBA giocata. Quattro volte All-Star e due volte campione NBA, Rondo ha risposto senza mostrare tentennamenti a una precisa domanda di Matt Barnes, intervistatore d’eccezione:

“Ho dato, assolutamente. Non posso. […] Che tempi, non ho mai dato per scontati i miei anni nel gioco, apprezzandone ogni secondo. Ho imparato così tanto. […] Alla gente dico sempre che non era il mio sogno, era l’obiettivo. […] Tutto il sacrificio che mi ha portato dove volevo essere nella vita è valso la pena.”

Nel corso dei 16 anni di carriera, fino all’ultima apparizione nel 2021-2022, Rondo ha guidato la lega sia per recuperi a partita (2009-2010) sia – in tre occasioni – per assist a partita. Inoltre, già All-NBA, si è guadagnato tra le altre cose quattro nomination nei quintetti NBA All-Defensive.

