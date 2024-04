NBA, Joel Embiid torna in campo e i Sixers sorridono

Nel momento più importante della stagione arriva una buona notizia per i Philadelphia 76ers. Questa notte ha fatto il suo ritorno in campo l’MVP in carica, Joel Embiid, dopo otto settimane di assenza. L’ultima presenza del centro di origine camerunense risaliva allo scorso 30 gennaio. Embiid a inizio febbraio si è operato al menisco sinistro, e ha subito iniziato il recupero per tornare in campo il prima possibile. Ritorno che avviene nella settimana decisiva della regular season, da cui arriveranno i verdetti per i seed Playoff.

L’assenza dell’MVP si è fatta sentire, con i Sixers che in questa stagione hanno un record di 27-8 quando è in campo e di 14-27 quando è assente. Questa notte è arrivata però una vittoria, e contro un avversario complicato come gli OKC Thunder. Embiid è sembrato ancora in fase di rodaggio, ma ha comunque messo a referto 24 punti, sette assist e sei rimbalzi in quasi 30 minuti. A fine partita ha commentato così il suo ritorno in campo, e la sfida anche mentale che ha dovuto affrontare:

“Penso di essere andato abbastanza male, ma lo capisco. Di solito, quando torno da infortuni come questo, mi dico di pensare alle prossime sfide e migliorare. Ma questa volta ho avuto un peso a livello mentale, sono stato depresso. Non è stato un bel periodo. Quindi non sono ancora dove dovrei essere, soprattutto a livello mentale, ma amo giocare a pallacanestro e ho voglia di giocare, e voglio sfruttare ogni opportunità che ho di stare in campo. Per qualche motivo l’infortunio è stato davvero…deludente. È stato deprimente, e ci ho messo un po’ a superarlo, anzi devo ancora farlo. Quindi devo andare avanti giorno per giorno e pensare agli aspetti positivi”

Embiid ha giocato meno del suo normale minutaggio, ma la sua presenza era del tutto inattesa. Fino a due ore prima della partita, il suo status era che non sarebbe sceso in campo. Alla fine la sua presenza ha deciso la partita, e i Sixers non possono che sperare che torni al più presto a giocare al livello di MVP. A Philadelphia ne hanno bisogno.

