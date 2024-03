NBA, Antetokounmpo ancora out: salta la super sfida con i Celtics

Giannis Antetokounmpo è ancora ai box. Il dolore al tendine del ginocchio che lo ha colpito pochi giorni fa lo terrà fuori dai giochi anche per la super sfida di stanotte tra i Milwaukee Bucks e i Boston Celtics. Sarà la seconda partita consecutiva che la stella greca è costretta a saltare. A rivelarlo è l’insider di The Athletic Shams Charania.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo (hamstring) is out tonight vs. Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2024

Antetokounmpo era già stato escluso dalla vittoria di domenica contro i Phoenix Suns. Aveva svolto normalmente la routine di riscaldamento pre-partita e coach Doc Rivers aveva detto che credeva sarebbe stato disponibile. Poi, 45 minuti prima del fischio d’inizio, l’ufficialità dell’assenza per il dolore. Questo il commento del coach:

“Non si tratta di un infortunio, ma siamo solo un po’ preoccupati. Inoltre, se si guarda al calendario, si hanno uno, due, tre, quattro, cinque giorni di riposo, quindi glielo abbiamo imposto e doveva farlo. E siamo stati felici che abbia deciso di farlo”.

I Bucks sono attesi ora da un calendario fitto di impegni, con sei partite nei prossimi 10 giorni. Il secondo posto nella Eastern Conference li rassicura in ottica Playoff ma il record (44-24 a meno 10 vittorie dai Celtics) non è assolutamente una certezza per quanto riguarda il piazzamento e la testa di serie. Cleveland, New York e Orlando non sono molto distanti. E sono più agguerrite che mai. Rimanere senza Antetokounmpo per un periodo di tempo esteso potrebbe essere letale. Soprattutto se si parla di un giocatore da 30.8 punti, 11.2 rimbalzi e 6.4 assist a partita.

