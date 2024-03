NBA, buone notizie per i 76ers: Maxey pronto al ritorno

I Philadelphia 76ers non saranno più privi della loro stellina. Secondo quanto riportato da ESPN, Tyrese Maxey ha superato il concussion protocol, la rigida procedura medica da seguire in seguito a una commozione cerebrale. Dovrebbe quindi tornare sul parquet già stanotte contro i New York Knicks.

Knicks are officially listing OG Anunoby as questionable for tonight’s game vs. the Sixers Philly has removed Tyrese Maxey from the injury report. — Tommy Beer (@TommyBeer) March 12, 2024

La guardia dei 76ers è stata costretta a rinunciare a oltre una settimana di partite. Da quando ha ricevuto una ginocchiata fortuita in testa da Derrick Jones Jr. nella partita contro i Dallas Mavericks del 5 marzo. Un incidente sfortunato – Maxey era scivolato prima di battere la testa sull’ex Miami – che ha tenuto ai box il numero 0 per 4 gare. Coach Nick Nurse ha spiegato che il giocatore ha accusato i sintomi dopo la partita: riflessi rallentati e mal di testa.

Il record di Philadelphia nei giorni di assenza (1-3) è chiaro sintomo di quanto importante sia diventato Maxey per i loro equilibri e per la loro rendita. Un peso che va a sommarsi all’assenza di Joel Embiid, e che ha trascinato i 76ers nel bel mezzo della lotta per i Playoff della Eastern Conference. Philly attualmente siede al sesto posto con un record di 36-28, ma è a una sola partita dall’ottavo posto. Con il ritorno della stellina, ci si aspetta una ripartenza da parte della squadra di Nick Nurse. L’obiettivo è evitare il Play-in, una trappola in cui molte squadre ben attrezzate sono già cadute negli anni passati.

