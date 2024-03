Mercato NBA, Orlando blinda coach Mosley per altri 4 anni

Un lavoro egregio, quello di Jamahl Mosley con gli Orlando Magic. I floridiani sono 37-28 in una affollata e combattutissima Eastern Conference e occupano attualmente la quinta posizione, a sole 0.5 vittorie dalla quarta piazza. Il salto di qualità non è passato inosservato in quel di Disneyland: il front office si è affrettato a prolungare il contratto di coach Mosley per ulteriori quattro anni. Ad annunciarlo la stessa franchigia. Rimarrà legato a Orlando fino al 2028.

ESPN Sources: Amid a considerable franchise turnaround, Orlando Magic coach Jamahl Mosley has agreed on a four-year contract extension that’ll take him through the 2027-2028 season. Magic are a half game out of fourth in East and top 5 in defense. pic.twitter.com/stxKIuCN8G — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2024

Il comunicato ufficiale, firmato president of basketball operations Jeff Weltman, parla chiaro.

“Mosley e il suo staff hanno fatto un lavoro straordinario non solo in questa stagione, ma da quando lo abbiamo assunto nel 2021. La sua preparazione, la sua etica del lavoro, la sua capacità di entrare in contatto con i giocatori e la passione che mette ogni giorno nel lavoro portano risultati positivi, sia in campo che fuori. Siamo molto felici di averlo alla guida dei Magic per gli anni a venire”.

Jahmal inizia la sua carriera sulle panchine NBA come assistente di Rick Carlisle ai Dallas Mavericks, dove rimane per sette anni. Tre anni fa diventa head coach dei Magic dando il via all’era post-Clifford. Allenatore del mese a ottobre e novembre, le 37 vittorie a cui ha condotto finora i Magic sono il massimo per la franchigia dal 2018-2019, quando le W erano state 42 in tutta la stagione. Ma l’impressione è che Orlando non voglia fermarsi qui. Non sul più bello.

